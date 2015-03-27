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الشيوخ الأمريكي يهدد إيران في حال انتهاكها أي اتفاق نووي

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الشيوخ الأمريكي يهدد إيران في حال انتهاكها أي اتفاق نووي الشيوخ الأمريكي يهدد إيران في حال انتهاكها أي اتفاق نووي

 

مجلس الشيوخ الأمريكى

أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بالإجماع إجراء غير ملزم يدعو إلى فرض عقوبات فورية على إيران في حال انتهكت أي اتفاق حول النووي.

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية الأعضاء، مئة صوت، تعديلًا طرحه الجمهوري مارك كيرك في مشروع الميزانية التي يتم بحثها حاليًا.

ولا يتمتع التعديل بقوة القانون ولكن تبنيه يهدف إلى إظهار عزم البرلمانيين الأمريكيين على التحرك سريعًا في حال أي إخلال بتطبيق إيران للاتفاق المرحلي حول النووي المطبق حاليًا أو في حال التوصل إلى اتفاق نهائي محتمل.

وقال مارك كيرك لوكالة “فرانس برس” :”إنه في حال اكتشفنا إن إيران استمرت في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ المائة أنهم صوتوا معي اليوم”.

وأقر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإجراء بعد مشاورات مكثفة وإدخال تعديل يقر بدور الرئيس الأمريكي.

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