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استئناف الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من توقفها

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استئناف الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من توقفها استئناف الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من توقفها

 

قصف جوى

استأنف طيران القوات المشاركة في عملية “عاصفة الحزم” قصف عدة مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء.

وسمع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من المعسكرات الواقعة تحت سيطرة الجماعة وسط محاولات للتصدي للغارات بمضادات الطائرات.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة العسكرية السادسة ومعسكر الصباحة ومحيط دار الرئاسة.

وتشهد العاصمة في الوقت الراهن حالة خوف وذعر بين المواطنين الذين بدأوا بالنزوح إلى مناطق خارج العاصمة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات الجوية قد تسببت في خسائر بشرية.

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