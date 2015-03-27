الشرطة تفتش منزلي مساعد طيار الطائرة الألمانية المنكوبة

فتشت الشرطة الألمانية مساء الخميس، منزلي مساعد الطيار الذي يعتقد أنه أسقط عمدا طائرة الأيرباص أيه-320 التابعة لشركة جيرمان وينغز في جبال الألب صباح الثلاثاء مما أدى لكارثة راح ضحيتها 150 شخصا.

وقال المدعي العام في داسلدورف (شمال غرب) رالف هيرينروك لوكالة فرانس برس أن “المداهمات تشمل شقة مساعد الطيار في داسلدورف كما منزله في مونتاباور” حيث كان المشتبه به أندرياس لوبيتز (28 عاما) يمضي قسما من وقته في منزل والديه.

وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس، أنه قرابة الساعة (19,45) انهى المحققون تفتيش المنزل في مونتاباور، لمدينة الواقعة بين داسلدورف وفرانكفورت والبالغ عدد سكانها 12500 نسمة.

وخرج من المنزل برفقة عناصر الشرطة شخص وقد غطى وجهه بمعطف، ولم تدل الشرطة بأي تصريح في حين أخرج عناصرها من المنزل مضبوطات بينها جهاز كومبيوتر وكيسين وصندوقا بدا أنها مليئة جميعها بأغراض.

وأظهر تحليل الأصوات والحركة داخل القمرة في تسجيلات الصندوق الأسود الذي عثر عليه الثلاثاء أن قائد الطائرة وبعد بداية عادية للرحلة، غادر القمرة واستحال عليه العودة خلال سقوط الطائرة من علو مرتفع وتحطمها الذي استغرق ثماني دقائق في جبال الألب الفرنسية.

وقال النائب العام الفرنسي بريس روبان لدى عرض النتائج الأولية لتحليل النصف الساعة الأخيرة من تسجيلات الصندوق الأسود أن مساعد الطيار أندرياس لوبيتز (28 عاما) “سمح عمدا بسقوط الطائرة”.