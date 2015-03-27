أبناء الجالية اليمنية في المملكة: الضربة العسكرية خطوة حرية وكرامة لأبناء اليمن

أكد عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمة في المملكة على تأييدهم لموقف المملكة وعملياتها العسكرية ضد المحتل الحوثي ومن يعاونه، مشيرين إلى أنه لا يمكن المزايدة على ما تقدمه المملكة لابناء الجالية اليمنية في ارض الحرمين. وعدوا الضربة العسكرية خطوة حرية وكرامة لابناء اليمن الشقيق لان الضربة أتت تلبية لدعوة الرئيس الشرعي لليمن وهو من يمثل كل اليمنيين ضد من يحصلون على دعم خارجي ولهم مآرب اخرى من اعمالهم التخريبية في اليمن حين سعوا الى أن يكون اليمن قاعدة عسكرية لدول اخرى ليس همها مصلحة اليمن او الدول المجاورة.

في البداية قال الشيخ ناصر علي العزيزي عميد الجاليات اليمنية في المملكة ورئيس الجالية اليمنية بمنطقة عسير: "نحن نؤيد ونبارك مواقف المملكة حكومة وشعبا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، في الوقفة الإنسانية تجاه اليمن وابنائه ووحدته وأمن وسلامة الأرض اليمنية من الغزو الإيراني وهذا ليس بغريب على المملكة والأسرة الحاكمة، فقد تعودنا منهم في جميع الأزمات في اليمن ان يكون دائما معنا وهم الآن يكررون ما ينتظر من الاشقاء في الوقفة الصادقة والحاسمة تجاه اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه".

من جانبه قال فهمي التروي من أهالي عدن "إن مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليست جديدة بل أزلية، وتأكيد واضح على أنها لن تتخلى عن أشقائها في اليمن مهما حاول المحتل الحوثي فرض سيطرته بالقوة. إن المملكة تحظى باحترام وتقدير كل الشعب اليمني، فدائماً ما تجد الدور السعودي في احلك الظروف ينفرد بموقف أخوي وشجاع في دعم اشقائهم اليمنيين".

وعلى نفس السياق قال مضيء منيع من مدينة لحج" نشكر المملكة التي استجابت لطلب القيادة اليمنية لانتشال اليمن من حالة الفوضى التي أوجدها الحوثي ومن يقف معه، والمملكة عندما قامت بهذه الضربة العسكرية كانت قد استنفدت كل الوسائل السلمية عبر المبادرة الخليجية والدعوة المستمرة لعقد الحوار بين جميع الاطراف ولكن كل هذا كان يقابل باللامبالاة من الحوثين واعوانهم. ولان المملكة تدرك واجباتها وما يترتبه عليه من استيلاء الحوثي على السلطة وانعكاسته على المنطقة برمتها، اضطرت الى التعامل مع الواقع بالمنطق الذي يفهمه الحوثي ومن معه حتى الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية في اليمن.

وقال عبدالعزيز الشريف من اهالي تعز "عندما نادت الكويت لبى لها فهد وعندما نادت البحرين لبى لها عبدالله وهذا سلمان الخير يلبي نداء اليمن دام عزكم يالسعودية. هذا ديدن ابناء عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، الذين لم ولن يترددوا في خدمة أبناء الأمتين الإسلامية والعربية. فالمملكة مواقفها معروفة على المستويين الشعبي والرسمي، وهذا ما يشهد به التاريخ"

من جهته قال محمد يحيى من الحديدة: "السعودية دولة تسعى الى استقرار المنطقة برمتها وهي ليست دولة توسعية او محتلة، بل هي دولة تنشد الاستقرار لك العرب وآخر هذه المواقف كانت مع مصر الشقيقة والآن اليمن يحظى بالتدخل المطلوب من الدولة الشقيقة الكبرى لكل العرب. فما قامت به المملكة الهدف منه مصلحة اليمن اولا واخيرا وهذا ليس بجديد ولا يمكن أن ينكره إلا جاحد، فالمملكة ودول الخليج لا يمكن أن يستهان بمواقفهم. وعلى مر العصور والأزمان يسهم الدور السعودي في إنهاء حالة الاحتقان والقضاء على المحاولة الساعية للنيل من أمن واستقرار اليمن الشقيق".

ويشاطرهم الرأي فضل محمد سيف من تعز بقوله "نشكر المملكة التي اضطرت الى استخدام القوة العسكرية لايقاف مغامرات الحوثي وتجاوزاتهم عبر إقحام البلاد في حرب أهلية، وفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف الأزمة اليمنية بقوة السلاح، والاستقواء بقوى خارجية، وتقويض المؤسسات الدستورية والشرعية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني واتّفاق السّلم والشّراكة الوطنيّة، وتعطيل المبادرة الخليجية إزاء الانتقال السلمي للسلطة ".

من جانبه قال رياض عبدالباقي من مدينة دمار:"إن المملكة لم تلجأ لخيار القوة إلا بعد أن استنفدت كل وسائل النصح والصلح والحوار، ولكن دون فائدة وأن هذه رسالة للأعداء بأن سماحة المملكة وراءها غضب مزلزل لأنه قائم على الحق والعدل، ومن المعروف للقاصي والداني موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وسعيها إلى عودة الأحوال الطبيعية لليمن في أقرب فترة ممكنة وبالصورة التي تمكن القيادة الشرعية هناك من إنجاز مهامها الدستورية، والتي تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والازدهار، والعودة إلى دور اليمن الريادي في الأمة الإسلامية.