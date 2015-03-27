صحة الرياض تحدد 37 مركزاً صحياً مناوباً لتطعيم الأطفال بلقاح البكتريا العقدية الرئوية

يبدأ 37 مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة في الرياض من يوم الأحد 9 /6/ 1436ه، بتطعيم الأطفال من عمر عامين وحتى 5 سنوات بلقاح البكتريا العقدية الرئوية المطور، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد البكتريا.

وأوضح مساعد مدير عام صحة الرياض للصحة العامة الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل جاهزية المراكز الصحية المناوبة والتي تم تحديدها لاستقبال الآباء والأمهات لتطعيم أطفالهم ، وهي: مراكز (الخليج 2 – الملك فيصل وغرب الخليج – النسيم الغربي – النظيم الجنوبي – النسيم الجنوبي – غرناطة غرب النهضة – الروابي – الثمامة – السلي – السلام) بالقطاع الشرقي، ومراكز (طويق – شبرا – السويدي – البديعة – العريجاء الغربي – ظهرةالبديعة) بالقطاع الغربي، ومراكز (الشفاء الأول – العزيزية – الحاير – الدار البيضاء – بدر الثاني) بالقطاع الجنوبي، ومركزي (الخالدية والمنصورة) بالقطاع الأوسط الأول، ومراكز (الربوة – الملز – المرقب) بالقطاع الأوسط الثاني، إضافة إلى مراكز (المحمدية – الأمير محمد بن سعود بالرائد – الأمير سلطان الدرعية – السليمانية) بالقطاع الشمالي الأول، ومراكز (الوادي – المصيف - التعاون – حي الملك فهد – الصحافة – مطار الملك خالد) بالقطاع الشمالي الثاني.

وأشار د. الثقيل إلى أن قرار مشاركة المراكز المناوبة في التطعيم الخاص بالبكتريا العقدية الرئوية يهدف للتسهيل على المراجعين من الآباء والأمهات والذين قد تحول ظروف عملهم في الفترة الصباحية دون التمكن من تطعيم أبنائهم، داعياً أولياء الأمور لسرعة تطعيم الأبناء والبنات بالجرعة التكميلية والتي توفر تغطية قصوى ضد 13 نوعاً من البكتريا العقدية الرئوية بدرجة أفضل بكثير من التطعيمات السابقة، والتي كانت تغطي من 7 إلى 10 أنواع فقط ولاسيما أن البكتريا العقدية الرئوية كثيراً ما تطور مقاومتها للمضادات الحيوية، بما يزيد من مخاطر تسببها في إصابة الأطفال بالكثير من الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال التطعيم بالجرعة التكميلية.