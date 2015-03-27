الخدمة المدنية تعلن عن (380) وظيفة طبيب مقيم للرجال والنساء

الرياض - سلطان العثمان

دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمسمى طبيب مقيم (رجال، نساء)، ممن حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة بالتقدم للمفاضلة عبر برنامج جدارة وتعبئة البيانات المطلوبة، وبينت الخدمة المدنية ان الاعلان يشمل مجموعة وظائف طبيب مقيم، وطبيب مقيم أسنان بعدد (380) وظيفة شاغرة منها 295 للرجال و85 للنساء، مشيرة الى ان فترة تقديم النساء يبدأ من تاريخ 8 الى 12 جمادى الآخرة، فيما تبدأ فترة تقدم الرجال من تاريخ 13 الى 17 جمادى الآخرة.