جابر عصفور: على الجميع أن يفجروا كل جوانبهم الإيجابية بداخلهم

قال جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إن الشخصية المصرية مثل كل شخصيات العالم، وتتكون من مجموعة عناصر ثابتة، وآخرى متغيرة، موضحًا أنها تكون سلبية أو إيجابية على حسب الفترة الزمنية.

وأشار عصفور إلى أن المجتمع المصري انتشر به أفكار دينية خاطئة، منها أن الحجاب فرض، ومن يقول إن الحجاب فرض لا يفقه في الدين الإسلامي.

وأوضح أنه عندما تمر مصر بأزمة كبيرة، أو ثورة بها أمل، يصبح هناك عودة الروح «الكل في واحد»، مثلما حدث في ثورات 1919، و 25 يناير، و30 يونيو، مشيرًا إلى أنه في لحظة الخطر تختفي السلبيات، وتظهر الإيجابيات فقط.

ولفت وزير الثقافة السابق في حواره ببرنامج «ممكن»، الذي يقدمه خيري رمضان، فى قناة «سي بي سي»، إلى أنه كي تصحوا مصر، يجب أن يتم وضع الدولة على لحظة زمنية تفجر كل الجوانب الإيجابية في داخلهم، أو على الأقل يتم تذكيرهم بهذه اللحظة لتخرج مرة آخرى.

وأضاف عصفور قائلًا:«مررت بتجربة منذ أيام قليلة، فأنا عدت لجامعتي أستاذ بجامعة القاهرة، وكان هناك دعوة من قسم اللغة العربية لحضور احتفال بذكرى سهيرة القلماوي، وهي أستاذتي، وكان طبيعي أن أحضر، وبالفعل ذهبت مدرج 78، وهو أهم مدرج في كلية الآداب، وله أهمية عاطفية خاصة وعامة، وتحدثت مع الطلاب عن أستاذتي الراحلة، وأنا تعودت أن أنظر إلى عيون الطلاب أثناء حديثي، فلاحظت أن هناك ضعف في الذاكرة الثقافية التي تكاد تكون ممسوحة لدى الطلاب، فتخيل أن طلاب كلية الآداب لا يعرفون أن طه حسين كان وزير المعارف، إذن هذا هو الخلل الأول، وهو أن الذاكرة الثقافية للأمة في حالة انقطاع».

واستطرد وزير الثقافة السابق :«لو تحدثت معهم عن مصطفى كامل، الرجل الذي علم مصر كلها معنى الوطنية الذي نفتقده الآن، نجد أن الذاكرة فصمت، وواضح أنه جاء على مصر مجموعة من الفترات طمست بعض الطبقات من الذاكرة، وكان هذا الأمر عمدًا، عن طريق الإعلام المسلط، والتعليم، وأيضًا الاجهزة الأيديلوجية للدولة التي تسلط على ذاكرة الأمة وتسمح منها طبقات وتبقى طبقات».

وتابع جابر عصفور :«أنت تتعامل مع شعب وشباب حدث له محو لذاكرته على مستويات متعددة، سواء دينية أو ثقافية أو تعليمية، فالشخصية المصرية الآن ذاكرتها قريبة جدا، ولأنها كذلك يصيبها الخوف واليأس والعجز بسرعة، فبعد 25 يناير عندما لا يتحقق آمالهم يحدث لهم إحباط، ففي سنة حكم الإخوان المسلمين حاولوا أن يجعلونا نتذكر حسن البنا، بهدف طمس حقائق في صالح ذاكرة مستحدثة سياسية».

واختتم حديثه ،قائلًا :«حدثت حركة تدين فظيعة في المجتمع المصري، وهذه الحركة انتشر بها أفكار دينية خاطئة، منها أن الحجاب فرض، ومن يقول إن الحجاب فرض لا يفقه في الدين الإسلامي».