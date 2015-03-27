دعم عربي وإسلامي ودولي لـ«عاصفة الحزم» وتظاهرات تأييد حاشدة في اليمن

حظيت عملية (عاصفة الحزم) بمشاركة عربية واسلامية ودولية للمساهمة في دحر الانقلابيين واستعادة الشرعية في اليمن، تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي جاءت استجابةً لطلب السلطة الشرعية في اليمن، وأعرب المجلس الوزاري العربي عن مباركته وتأييده للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن.

وكان خادم الحرمين قد هاتف عدداً من قادة دول التحالف وبحث معهم التطورات الإقليمية والدولية. (التفاصيل ص:4)

وأشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع على الضربة الجوية الأولى على معاقل الحوثيين في اليمن، والتي نتج عنها تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل وقاعدة الديلمي وبطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية، دون أي خسائر في القوات الجوية السعودية.

واستقبل سموه في مركز العمليات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، واطلع سموه على تفاصيل الخطط والعمليات العسكرية.

الضربة دمرت الدفاعات الحوثية وقاعدة الديلمي وبطاريات صواريخ وطائرات حربية

الى ذلك عقد وزراء خارجية دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن اجتماعاً خاصاً على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية، ونقل وزير الخارجية اليمني رياض ياسين شكر وتقدير الرئيس عبدربه منصور هادي لدول التحالف على استجابتها السريعة لدعوته للتدخل العسكري لإنقاذ اليمن من براثن الانقلاب الحوثي على الشرعية، مؤكدا أن التحرك العسكري الفوري حظي بترحيب شعبي واسع وكبير في اليمن، وأعاد الثقة في نفوس اليمنيين والعرب في العمل العربي المشترك. وعلى صعيد متصل، اشاد وزير الخارجية الاميركية جون كيري بالعملية العسكرية ضد الحوثيين.

في اليمن اندلعت اشتباكات امس في الحوطة جنوب اليمن بين الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس اليمني عبدربه هادي ما اسفر عن مقتل 18 شخصا.

ورحب اليمنيون بعملية عاصفة الحزم وشهدت مدينة تعز مسيرة حاشدة مؤيدة للضربات الجوية التي استهدف مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون.

وقال شهود عيان ل"الرياض" إن الالاف انطلقوا في مسيرة من وسط المدينة باتجاه مبنى المحافظة. واعلن المتظاهرون تأييدهم لهذه الضربات وهتفوا "شكرا، شكرا يا عرب، اسقطتم الانقلاب." وعبر المشاركون الذين رفعوا صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكرهم للدول العربية التي شاركت في العملية او ابدت رغبتها في المشاركة.