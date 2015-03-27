قفزة في أسعار النفط العالمية وسط مخاوف بشأن الأحداث في اليمن

قفزت أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الخميس بسوقي نيويورك ولندن مع تزايد المخاوف بشأن المعروض في ظل مشاركة السعودية ودول خليجية في عملية “عاصفة الحزم” العسكرية باليمن.

ففي نيويورك، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو بمقدار 11ر2 دولار بما نسبته 29ر4 في المائة لتنهي الجلسة عند مستوى 32ر51 دولار للبرميل، وذلك عقب قفزتها قبيل الإغلاق إلى 48ر52 دولار، مواصلة بذلك موجة ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي.

وفي لندن، قفزت أسعار خام برنت تسليم مايو في نهاية تعاملات أمس الخميس بمقدار 56ر2 دولار بما نسبته 53ر4 دولار لتصل إلى 06ر59 دولار للبرميل.

وقال جارني تشايلدروب الخبير في شؤون الأسواق بمؤسسة “إس إي بي” العالمية، في تقرير نشرته وكالة “ماركت وتش” العالمية أمس الخميس، إن مشاركة السعودية، أكبر وأهم منتج للخام في منطقة الشرق الأوسط، في العملية العسكرية باليمن أثار مخاوف المتعاملين في أسواق الطاقة العالمية بشأن المعروض من النفط في المنطقة.

أ.ش.أ