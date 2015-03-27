بالفيديو - في الانطلاقة الأولى .. كوبر يتفوق على شحاتة ويعادل شوقي غريب

انطلقت عجلة المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بالفوز على غينيا الاستوائية في الظهور الأول، ظهور تفوق من خلاله على بداية حسن شحاتة وبوب برادلي وعادل به انطلاقة شوقي غريب.

مصر فازت بثنائية مقابل لاشيء أمام غينيا الاستوائية في الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة كوبر.

شاهد - ملخص مباراة مصر وغينيا الاستوائية

ويعد كوبر أول مدرب من قارة أمريكا الجنوبية يتولى تدريب المنتخب المصري، بعد ما كان برادلي أول مدرب من أمريكا الشمالية يدير الفراعنة.

ويستعرض FilGoal.com نتيجة المباراة الأولى لمنتخب مصر مع أخر 3 مدربين..

حسن شحاتة

بداية حسن شحاتة كانت أمام منتخب بلغاريا وديا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

هدف مصر جاء عن طريق عماد متعب كما أهدر محمد بركات ركلة جزاء خلال المباراة.

بوب برادلي

انطلاقة برادلي كانت من الأراضي القطرية.

مصر خسرت بثنائية مقابل لاشيء أمام منتخب البرازيل.

ثنائية هز بهما البرازيلي جوناس شباك الفراعنة.

شوقي غريب

بداية شوقي غريب = بداية هيكتور كوبر.

المنتخب المصري يفوز على البوسنة والهرسك 2-0.

محمد ناجي جدو ومحمد صلاح سجلا أول فوز للفراعنة تحت قيادة غريب.