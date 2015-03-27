باسم مرسي: هدفي أمام غينيا الاستوائية؟ تسجيل الأهداف موهبة

"التحرك بدون كرة وتسجيل الأهداف موهبة" .. هكذا تحدث باسم مرسي مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك تعليقا عن هدفه في شباك غينيا الاستوائية.

مصر فازت 2-0 أمام غينيا الاستوائية في الظهور الرسمي الأول للمنتخب تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ثنائية مصرية جاءت متأخرة عن طريق باسم مرسي ومحمود حسن تريزيجيه قبل دقائق من نهاية المباراة.

وعن الهدف قال باسم مرسي: " سجلت هدفي الدولي الثاني في ثاني شوط أشارك به مع المنتخب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة ( CBC Extra) "التحرك بدون كرة وتسجيل الأهداف موهبة".

وعلى الجانب الأخرأكد باسم مرسي أن جميع اللاعبين المحترفين يتعاملون بشكل جيد مع زملائهم المحليين في معسكر "الفراعنة".

وقال "انتهى زمن هذا لاعب الأهلي أو الزمالك في المنتخب، ولا أشعر بوجود أي غرور من المحترفين".

وبرر مهاجم الزمالك العلاقة الجيدة، بأن معظم لاعبي المنتخب في سن صغيرة مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وصالح جمعة ورامي ربيعة.