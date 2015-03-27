“المحافظون” في أمريكا يكثفون جهودهم لإغلاق بنك التصدير والاستيراد

كثف المحافظون في الولايات المتحدة جهودهم لإقناع المشرعين بإغلاق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بتوجيه رسالة إلي الكونجرس وإطلاق حملة إعلانات الكترونية.

وكتب شركاء الحرية وهي جماعة ضغط محافظة يدعمها رجلًا الأعمال الثريان تشارلز وديفيد كوك إلي أعضاء الكونجرس الخميس، لحثهم على السماح للتفويض الممنوح للبنك الذي يقدم اعتمادات للتصدير بالانتهاء في الثلاثين من يونيو.

وقال مارك شورت رئيس الجماعة في الرسالة “إن بنك التصدير والاستيراد يستخدم دولارات دافعي الضرائب لدعم أرباح بعض من أكبر الشركات النافذة في العالم”،مضيفًا أنه أيضًا يشوه السوق الحرة ويرسل مليارات الدولارات الي شركات أجنبية ويحرم 99 بالمائة من المشاريع الصغيرة في أمريكا من مزايا تنافسية ويقضي على وظائف في أمريكا.

ويقدم بنك التصدير والاستيراد دعما للمصدرين الأمريكيين وأيضا للمشترين الأجانب لبضائع أمريكية مثل طائرات شركة “بوينج” يقول منتقدون أنه يعطيهم مزايا على منافسيهم الأمريكيين، ويقول البنك إنه يمول نفسه من خلال الرسوم والفوائد ويعيد جزءًا من ربحه إلي دافعي الضرائب.