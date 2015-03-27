قبيلة الرواشد تحتفل بالعرس الجماعي 17

احتفلت قبيلة الرواشد بالعرس الجماعي السابع عشر، بمشاركة 16 شاباً وفتاة من أبناء القبيلة.

حضر الحفل الذي أقيم، مساء أمس، في صالة الظاهر بمدينة العين، علي سالم الكعبي، مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الشيوخ وأعيان القبائل، ولفيف كبير من المدعوين وأولياء أمور العرسان وأقربائهم.

وشاركت الفرق الشعبية والتراثية في الاحتفال، إضافة إلى تقديم العروض والقصائد الشعرية التي ألقيت في حب الوطن وقيادته.

وقال سالم بن ضاعن الراشدي، معرف قبيلة الرواشد ورئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي: إن المشاركين في العرس الجماعي، عبروا عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يساعد الشباب على تقليل تكاليف الزواج والاهتمام بالأسرة واستقرارها، الذي يعتبر ضرورة وطنية وركيزة أساسية في بناء المجتمع وازدهاره.