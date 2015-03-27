أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قبيلة الرواشد تحتفل بالعرس الجماعي 17

Google+ Print
قبيلة الرواشد تحتفل بالعرس الجماعي 17 قبيلة الرواشد تحتفل بالعرس الجماعي 17

احتفلت قبيلة الرواشد بالعرس الجماعي السابع عشر، بمشاركة 16 شاباً وفتاة من أبناء القبيلة.

حضر الحفل الذي أقيم، مساء أمس، في صالة الظاهر بمدينة العين، علي سالم الكعبي، مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الشيوخ وأعيان القبائل، ولفيف كبير من المدعوين وأولياء أمور العرسان وأقربائهم.

وشاركت الفرق الشعبية والتراثية في الاحتفال، إضافة إلى تقديم العروض والقصائد الشعرية التي ألقيت في حب الوطن وقيادته.

وقال سالم بن ضاعن الراشدي، معرف قبيلة الرواشد ورئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي: إن المشاركين في العرس الجماعي، عبروا عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يساعد الشباب على تقليل تكاليف الزواج والاهتمام بالأسرة واستقرارها، الذي يعتبر ضرورة وطنية وركيزة أساسية في بناء المجتمع وازدهاره.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية