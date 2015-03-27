مسؤولون: توفير الحياة الكريمة للمواطنين هاجس قيادتنا الرشيدة

ثمّن العديد من المسؤولين أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إعفاء 97 مواطناً من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم مؤكدين أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هاجس القيادة الرشيدة على الدوام، وأن المبادرة الكريمة لسموه سوف ستسهم في توفير مقومات الاستقرار لهؤلاء المواطنين وأسرهم.

وأشاد خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بمكرمة سموه مؤكداً أن ذلك يدل على حرص سموه الأبوي على توفير مقومات العيش الكريم والحياة الآمنة لأبنائه.

وأضاف مدير عام هيئة تنمية المجتمع قائلاً: »تدل هذه المكرمة على المتابعة الحثيثة التي يوليها سموه لقضايا المواطنين وأمورهم الحياتية بكافة تفاصيلها، وحرصه التام على الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين.

وقال محمد خليل الشمسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن أمر سموه مبادرة إنسانية تصب في تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأبناء الإمارات وتعكس حرص سموه على تحقيق توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وبخاصة المواطنين المتعثرين في السداد الذين يواجهون ظروفاً صعبة، وهذا بدوره يجسد مدى تلاحم القيادة وأبناء الإمارات، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عودنا على تلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها وحرص سموه دائماً على توجيه المسؤولين للاهتمام باحتياجات المواطنين والعمل على تنفيذها.

مسيرة عطاء

وقال الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: »إنّ المكرمة السامية بإعفاء 97 مواطناً من سداد قروض الإسكان ليست بغريبة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمثل محطة جديدة في مسيرة العطاء والرخاء التي أرسى سموه دعائمها المتينة إيماناً منه بأهمية توفير السبل اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري وضمان حياة كريمة لشعب الإمارات باعتبارهم عماد التنمية وبناة المستقبل.

استقرار أسري

وقال عيسى محمد المير رئيس شعبة الإعلام والتسويق في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المبادرة الكريمة تعكس حرص سموه على توفير الاستقرار الأسري والمجتمعي لكافة أبناء الدولة وخاصة ممن يعانون ظروفاً صعبة تحول دون توفير الحياة الكريمة لهم.

عيش كريم

وقال عيسى علي مدير شؤون الموظفين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المكرمة تؤكد اهتمام سموه بضرورة تأمين أعلى مستويات العيش الكريم، ويسهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ويضمن الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لهم، وهي تعبير صادق وأمين عن مدى حرص القائد على أن يوفر لأبناء شعبه الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، لافتاً إلى أن المكرمة تأتي ضمن سلسلة المبادرات السديدة التي عودنا عليها وتهدف إلى تذليل الصعاب ورفع المعاناة عن المتعثرين من أبناء الوطن.

حكمة وإنسانية

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي استشاري الأمراض الجلدية، إن المبادرة الجديدة ستسهم كثيراً في رفع المعاناة عن شريحة المتعثرين ممن ترتبت عليهم، مؤكداً أنها تعكس إنسانية وحكمة سموه، وتؤكد متابعته الدائمة لهموم واحتياجات أبنائه المواطنين، وحرصه على إسعادهم، وحل مشكلاتهم

وأضاف إن المبادرة السخية من سموه تمسّ شريحة ليس بالقليلة من المجتمع، وستغير أوضاعهم كثيراً نحو الأفضل، وهي مدعاة لهم لكي يبدوا صفحة جديدة بعيدة عن الديون، وترتيب حياتهم، الأمر الذي يؤدي إلى راحة المجتمع وراحة الأسرة بكامل أفرادها،