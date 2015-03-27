بلجيكا تتجه نحو إعفاء الإماراتيين من «شينغن»

كشف الدكتور غسان عجي نائب رئيس غرفة التجارة العربية البلجيكية في تصريحات لـ «البيان» عن أن بلجيكا تدفع نحو تسريع تطبيق قرار إعفاء الإماراتيين من تأشيرة «شينغن» قبل فصل الصيف، حيث انطلاق موسم السياحة الإماراتية لأوروبا، مشيراً إلى أن المعلومات التي تدور في كواليس الاتحاد الأوروبي تتحدث عن أن التطبيق الفعلي للإعفاء من تأشيرة «شينغن» سيتم في يونيو المقبل هذا العام.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة كارلو دي فيليبي، توقّع في فبراير الماضي، أن يتم استكمال الهياكل التشريعية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقية التنقل الحر لمواطني الإمارات في دول منطقة «شينغن» أواخر مارس الجاري.