«تعليمية دبي» تكرم المدارس الأولى في الاعتماد

كرمت منطقة دبي التعليمية المدارس الحاصلة على الفئة الأولى في المرحلة الخامسة التكميلية من الاعتماد المدرسي من قبل إدارة الاعتماد بوزارة التربية والتعليم.

شمل التكريم مدارس محمد نور للتعليم الأساسي وأحمد بن راشد للتعليم الأساسي والرازي للتعليم الأساسي والمعهد الديني للتعليم الأساسي والثانوي.

يأتي هذا التكريم انطلاقاً من حرص «تعليمية دبي» على تعزيز مبدأ التحفيز لدى العاملين فيها وتقدير جهود التطوير والأفكار الإبداعية والمبادرات التي أدت إلى تأهل مدارس المنطقة إلى هذه المرتبة من التأهيل والاعتماد والذي تحقق بفضل تضافر الجهود وتكاملها بين إدارة المنطقة التعليمية والمدارس المعنية.

وكانت منطقة دبي التعليمية قد شكلت في وقت سابق فريقاً إدارياً مهنياً أطلقت عليه اسم فريق «التدخل السريع» يترأسه الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير المنطقة ويضم في عضويته فرق الدعم والتحسين في المنطقة تترأسهم رئيس قسم العمليات التربوية غاية المهيري.

وتتكون هذه الفرق من موجهي المواد الدراسية وموجهات الإدارة المدرسية الذين انضموا تحت لواء فريق واحد شعارهم العمل بروح القيادة التعاونية من أجل تجويد أداء الهيئات التعليمية وتحسين واقعها التربوي وتنمية قدرات المعلمين.

وحرصت منطقة دبي التعليمية ـ منذ البداية ـ على تسخير جميع الجهود لخدمة المنظومة التعليمية وتقديم الدعم اللوجستي للميدان التربوي لتهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين.