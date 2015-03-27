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شباب الكربة ينظمون مرثون لمنهاضة «التحرش»

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شباب الكربة ينظمون مرثون لمنهاضة «التحرش» شباب الكربة ينظمون مرثون لمنهاضة «التحرش»

شعار الحملة

دشن مجموعة من الشباب الحالم تتراوح أعمارهم بين 15 الى 30 سنة  على موقع “الفيس بوك” حملة بعنوان “هنجرى ضد التحرش” ،عبر صفحتهم “Star Runner”.

وسيشارك معهم كلاً من: ”Town Runners” “Town cyclists” والتى ستشارك بالجرى والعجل، ”شفت التحرش” و” أجيال” “مليون مصرى ضد التحرش” “Stars Family” للتوعية عن التحرش، ”Black Bulls Team” لتعليم بعض مهارات الدفاع عن النفس.”BN Freestyle” ، “ Bugzy team” ، “Egyptian Spider Man” وهى فرق للأنشطة الفنية والأستعراضية.

سيقومون بالجرى غدًا من ميدان الكوربة من امام الحرية مول ، للجري و التحدث عن التحرش، وقد اختاروا هذا الحدث للتوافق مع اليوم العالمي للمرأة و عيد الام ، و فوز المخرج صفوان نصر الدين و الممثلة إيناس اليثي في مهرجان كان عن فيلم المجني عليها للتوعية عنه و كيفية مواجهته.

 

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