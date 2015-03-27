أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حملة أمنية مكثفة بالأسماعيلية لمتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز

Google+ Print
حملة أمنية مكثفة بالأسماعيلية لمتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز حملة أمنية مكثفة بالأسماعيلية لمتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز

 

أسطوانات البوتاجاز

فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتأكيداته بشأن تشديد وتكثيف أعمال الرقابة التموينية على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بجميع محافظات الجمهورية والتصدى بكل حسم لأى محاولة للتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية ومواجهة جشع التجار واستغلال المواطنيين والمتاجرة بها فى السوق السوداء ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية .

قام المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة على رأس حملة مكبرة رافقه خلالها حسن الجاويس وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالاسماعيلية ،والمقدم ولاء رضوان رئيس قسم شرطة التموين ورجال الرقابة التموينية ، وعلى رجب نائب رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية .

وقد أشرف السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الحملة على عملية انتظام توزيع الاسطوانات فى جميع أحياء المحافظة ومتابعة سيارات التوزيع التابعة للمشروع فى جميع مواقع المدينة للتأكد من تسليم الأسطوانات للمواطنيين بالسعر الرسمى المقرر فى سهولة ويسر ولم يكن هناك أى ازدحامات .

وعلى جانب آخر تم تحرير محضرين ومخالفة تموينية لعدد أثنيين من الباعة للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة .

ومن جهته أشار وكيل وزارة التموين أن الحصة الاجمالية اليومية المخصصة للمحافظة والبالغ اجماليها 13 ألف اسطوانة تم توريدها بالكامل وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والاحياء منها توزيع ألفى اسطوانة داخل مدينة الاسماعيلية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة