حملة أمنية مكثفة بالأسماعيلية لمتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز

فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتأكيداته بشأن تشديد وتكثيف أعمال الرقابة التموينية على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بجميع محافظات الجمهورية والتصدى بكل حسم لأى محاولة للتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية ومواجهة جشع التجار واستغلال المواطنيين والمتاجرة بها فى السوق السوداء ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية .

قام المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة على رأس حملة مكبرة رافقه خلالها حسن الجاويس وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية ،والمقدم ولاء رضوان رئيس قسم شرطة التموين ورجال الرقابة التموينية ، وعلى رجب نائب رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية .

وقد أشرف السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الحملة على عملية انتظام توزيع الاسطوانات فى جميع أحياء المحافظة ومتابعة سيارات التوزيع التابعة للمشروع فى جميع مواقع المدينة للتأكد من تسليم الأسطوانات للمواطنيين بالسعر الرسمى المقرر فى سهولة ويسر ولم يكن هناك أى ازدحامات .

وعلى جانب آخر تم تحرير محضرين ومخالفة تموينية لعدد أثنيين من الباعة للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة .

ومن جهته أشار وكيل وزارة التموين أن الحصة الاجمالية اليومية المخصصة للمحافظة والبالغ اجماليها 13 ألف اسطوانة تم توريدها بالكامل وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والاحياء منها توزيع ألفى اسطوانة داخل مدينة الاسماعيلية.