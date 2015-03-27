محافظ الإسماعيلية يحيل ملف هدم المباني الآثرية إلى النيابة العامة

أصدر اللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية، قرارًا بإحالة جميع الملفات الخاصة بمخالفات القانون ،بإصدار تراخيص بالموافقة على هدم أية فيلات أو مبان ذات الطابع المعماري الآثري والمتميز إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين والمسؤلين عن تلك المخالفات.

وأكد على جميع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء بعدم الموافقة على إصدار أية تراخيص بهدم أى فيلا أو مبنى من المبانى ذات التراث المعماري قبل الرجوع الى اللجنة الفنية المختصة، ومراجعة كشوف حصر تلك المبانى للتأكد من عدم إدرجها ضمن المناطق ذات الطرز المعمارية الآثرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الاسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الاحياء و مديرى العموم لمديريات الطرق والاسكان والمرور والحماية المدنية وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتخطيط العمرانى وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لبحث ومناقشة ألية التعامل مع ظاهرة ازدياد وانتشار بناء الأبراج السكنية المرتفعة مكان بعض الفيلات والمبانى القديمة ذات الطابع المعمارى الآثرى .

وخلال المؤتمر أكد محافظ الاسماعيلية على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير من أى مسؤول أيا كان موقعه فى التعامل مع تلك المخالفات من أجل الحفاظ على التراث والطرز المعمارية المتميزة وخاصة المبانى ذات الطابع الآثرى التى تعتبر من أهم معالم مدينة الاسماعيلية وأحد رموزها التاريخية التى يتحتم الحفاظ عليها كما أكد على أنه لابد من تفعيل وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا على أن الاصرار على تطبيق القانون وتفعيله هو الرادع الحقيقى لمنع حدوث أية مخالفات مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام من الجميع بقوانيين واشتراطات البناء وقيود الارتفاعات كما أصدر المحافظ توجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية ممثلى كافة الجهات المعنية للقيام باعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا متضمنا حصر تفصيلى لجميع المخالفات لعرضه على المحافظ خلال أسبوع على الاكثر لاحالته الى النيابة العامة للتحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين .