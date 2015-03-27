ضبط «الشبح» أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش في حى الزهور ببورسعيد

جمال نوفل

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر/ ح ح أ ا شهرته (الشبح) ـ مقيم دائرة قسم الزهور (مسجل جنائيا فرض سيطرة ) أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش على عملائة بنطاق حى الزهور وبحوزته عدد (35) قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وعدد (2) سلاح ابيض ” مطواة ” .

كانت معلومات مباحث بورسعيد عن قيام المتهم بالاجار في المخدرات مستغلا تنكره في الملابس اليراضية . و قد ألأكدت التحريات صحة المعلومات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد .