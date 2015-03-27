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ضبط «الشبح» أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش في حى الزهور ببورسعيد

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ضبط «الشبح» أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش في حى الزهور ببورسعيد ضبط «الشبح» أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش في حى الزهور ببورسعيد

جمال نوفل

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر/ ح ح أ ا شهرته (الشبح) ـ مقيم دائرة قسم الزهور (مسجل جنائيا فرض سيطرة ) أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش على عملائة بنطاق حى الزهور وبحوزته عدد (35) قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وعدد (2) سلاح ابيض ” مطواة ” .

كانت معلومات مباحث بورسعيد عن قيام المتهم بالاجار في المخدرات مستغلا تنكره في الملابس اليراضية . و قد ألأكدت التحريات صحة المعلومات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد .

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