ضبط 4 محلات بشارع أسوان لبيع المشغولات الذهبية “المهربة” ببورسعيد



> جمال نوفل

نمكنت مباحث قسم التموين من ضبط اربع محلات تقوم ببيع الذهب المهرب من الخارج في شارع اسوان المشهور ببيع الذهب ببورسعيد .

و قد توصلت تحريات العميد / خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام بعض محلات بيع المشغولات الذهبية والفضية بجلب كميات من تلك المشغولات غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” وبيعها للجمهور بأسعار باهظة .

- تم اعداد حملة مكبرة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الخارجية قادها العميد / خالد العوادلى والرائد/ محمد عبد المنعم والرائد/ وائل فودة – ضباط مباحث القسم بالإشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين بالقاهرة … استهدفت التفتيش على تلك المحلات بشارع اسوان نطاق حى العرب .

> وقد اسفرت الحملة عن ضبط عدد (4) محلات على النحو التالى

> الأول بداخلة (6760 جرام) فضة تركى وايطالى غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” .والثانى بداخلة (3295 جرام) فضة تركى وايطالى غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” و الثالث بداخلة (82 جرام) ذهب غير مدموغ بالدمغة المحلية “مهرب” والرابع بداخلة (233 جرام) ذهب مدموغ بدمغة مقلدة .

بإجمالى “عشرة كيلوجرامات وثلاثمائة وسبعون جرام” .. مخالفين بذلك القانون رقم 68 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذات القيمة .

تم االتحفظ على المضبوطات بمعرفة السادة مفتشى الدمغة والموازين .

وجه اللواء/ فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع استمرار متابعة الأسواق وضبط كافة المخالفات.