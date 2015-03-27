أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 4 محلات بشارع أسوان لبيع المشغولات الذهبية “المهربة” ببورسعيد

Google+ Print
ضبط 4 محلات بشارع أسوان لبيع المشغولات الذهبية “المهربة” ببورسعيد ضبط 4 محلات بشارع أسوان لبيع المشغولات الذهبية “المهربة” ببورسعيد


> جمال نوفل

نمكنت مباحث قسم من ضبط اربع محلات تقوم ببيع الذهب المهرب من الخارج في شارع اسوان المشهور ببيع الذهب ببورسعيد .

و قد توصلت تحريات العميد / خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام بعض محلات بيع المشغولات الذهبية والفضية بجلب كميات من تلك المشغولات غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” وبيعها للجمهور بأسعار باهظة .

- تم اعداد حملة مكبرة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الخارجية قادها العميد / خالد العوادلى والرائد/ محمد عبد المنعم والرائد/ وائل فودة – ضباط مباحث القسم بالإشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين بالقاهرة … استهدفت التفتيش على تلك المحلات بشارع اسوان نطاق حى العرب .
> وقد اسفرت الحملة عن ضبط عدد (4) محلات على النحو التالى
> الأول بداخلة (6760 جرام) فضة تركى وايطالى غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” .والثانى بداخلة (3295 جرام) فضة تركى وايطالى غير مدموغة بالدمغة المحلية “مهربة” و الثالث بداخلة (82 جرام) ذهب غير مدموغ بالدمغة المحلية “مهرب” والرابع بداخلة (233 جرام) ذهب مدموغ بدمغة مقلدة .

بإجمالى “عشرة كيلوجرامات وثلاثمائة وسبعون جرام” .. مخالفين بذلك القانون رقم 68 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذات القيمة .

تم االتحفظ على المضبوطات بمعرفة السادة مفتشى الدمغة والموازين .

وجه اللواء/ فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع استمرار متابعة الأسواق وضبط كافة المخالفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة