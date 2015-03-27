محافظ الإسماعيلية يهدي حمامات السباحة بقرية النورس لاتحاد ملاك القرية بشرط

أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه أصدر قرارًا بالموافقة على إهداء حق استغلال حمامات السباحة التابعة لمشروع قرية النورس والبالغ، إجماليها عدد 6 حمامات سباحة داخل القرية موزعة علي المربعات السكنية، والتي لم يتم استغلالها أو تشغيلها منذ ما يزيد عن عشرون عامًا متواصلة، وإسنادها إلي اتحاد الملاك بالقرية بشرط أن يتولي الاتحاد أعمال التشغيل والصيانة والإشراف والالتزام بعدم تأجيرها للغير وعلي أن يتم تشغيلها لصالح سكان وأهالي قرية النورس مجانًا ودونما أي رسوم ، وذلك كهدية من المحافظة لسكان قرية النورس.

جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقده محافظ الاسماعيلية مع اعضاء وممثلي اتحاد الملاك لقرية النورس لمناقشة ودراسة ملف المشكلات والمخالفات والمحاضر المقامه ضد ملاك الوحدات المخالفة بالنورس ومخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد والدكتور مهندس/ السيد حجازي رئيس لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس محمد اسماعيل محمد مدير وحدة العشوائيات واحمد عبد الباقي رئيس حي اول وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.