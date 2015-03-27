أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الإسماعيلية يستقبل والدة أحد شهداء أحداث ما بعد ثورة 25 يناير

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يستقبل والدة أحد شهداء أحداث ما بعد ثورة 25 يناير محافظ الإسماعيلية يستقبل والدة أحد شهداء أحداث ما بعد ثورة 25 يناير

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة والدة الشهيد الراحل إسلام جمال الصادق أحد الشهداء من أبناء الإسماعيلية والذي استشهد في اعقاب احداث ثورة 25 يناير وخلال احداث الاعتداءات علي ديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكاوي والدة الشهيد ووعد بمخاطبة الدكتورة غادة والي وزير ة التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لبحث توثيق واعتماد مستندات الشهيد والحصول علي كافة مستحقاته .

وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية لوالدة الشهيد الراحل ان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية والقيادة السياسية وكافة اجهزة لن تألوا جهدا في خدمة أسر وأمهات الشهداء جميعا والعمل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين