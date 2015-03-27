محافظ الإسماعيلية يستقبل والدة أحد شهداء أحداث ما بعد ثورة 25 يناير

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة والدة الشهيد الراحل إسلام جمال الصادق أحد الشهداء من أبناء الإسماعيلية والذي استشهد في اعقاب احداث ثورة 25 يناير وخلال احداث الاعتداءات علي ديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكاوي والدة الشهيد ووعد بمخاطبة الدكتورة غادة والي وزير ة التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لبحث توثيق واعتماد مستندات الشهيد والحصول علي كافة مستحقاته .

وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية لوالدة الشهيد الراحل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية وكافة اجهزة الحكومة لن تألوا جهدا في خدمة أسر وأمهات الشهداء جميعا والعمل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم.