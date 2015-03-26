«البيان» تطلق مبادرة «وجوه مضيئة» في «ساعة الأرض»

تحتفل «البيان» غداً بساعة الأرض عبر إطلاق مبادرة جديدة تهتم بدعم البيئة بعنوان «وجوه مضيئة»، وبدءا من الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، سوف يتمكن متصفحو موقع «البيان الإلكتروني» من التعرف على شخصيات شهيرة في عالم الاقتصاد والرياضة والفن، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، شاركوا الصحيفة والقراء الاحتفال بساعة الأرض ودعموا مبادرة «وجوه مضيئة».

وسيتمكن المتصفح من التفاعل مع هذه الشخصيات، واكتشاف أبعاد خاصة في حياتها اليومية، بعضها ينشر للمرة الأولى.

ودعت «البيان» قراءها إلى المشاركة عبر تحميل صور لهم عبر حساب «إنستغرام» مرفقة بالوسم الخاص #وجوه_مضيئة، وسيتم لاحقا فرز المشاركات وتكريم أصحاب أبرز الصور وأكثرها مشاركة عبر جوائز يعلن عنها لاحقا.

صور

وبوسع المشاركين نشر صور لهم عن ممارسات تدعم البيئة مثل استخدام المواصلات العامة وتوفير الكهرباء وفرز النفايات، واختيار الملابس العضوية وغيرها من المبادرات. وتدعم «البيان» مبادرة ساعة الأرض التي يشارك فيها أكثر من مليار شخص من مائة دولة حول العالم وآلاف المؤسسات..

وينسجم ذلك مع استراتيجيات دولة الإمارات التي اتخذت مؤسساتها هذا النهج في أعمالها، بحيث تضع البيئة على رأس أولى اهتماماتها، وقد تجسد هذا بالإقبال الكبير على المشاركة بمبادرة ساعة الأرض هذا العام.

ولطالما دعمت صحيفة البيان الخيارات البيئية، بالأفعال لا بالأقوال، عبر مشروع صالة بلا ورق، على سبيل المثال، الذي يستغني عن استهلاك الورق في آلية العمل اليومي في صالة التحرير. وتسلط مبادرة #وجوه_مضيئة الضوء على شخصيات مؤثرة في المجتمع الإماراتي تنتهج الحفاظ على البيئة في حياتها اليومية، وتطمح أن تكون أمثلة يحتذى بها.

هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة تدعم الفعالية بمبادرات متنوعة

تشارك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات احتفال العالم غداً بالفعالية السنوية«ساعة الأرض» وهي من أهم المبادرات البيئية العالمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بشأن تغير المناخ وتساهم بشكل فاعل في إحداث تغيير كبير في عادات استهلاك الطاقة حيث يتم فصل الإضاءة غير الضرورية في المباني.

وتفصيلًا، يشارك مركز دبي المالي العالمي في «ساعة الأرض» للسنة السادسة على التوالي من خلال إطفاء الأنوار في جميع المكاتب والمباني والمحلات التجارية بهدف خفض استهلاك المركز من الطاقة، وقد شكل حرص مركز دبي المالي العالمي على الاحتفاء بهذه الفعالية العالمية مصدر إلهام لعملائه وجميع العاملين فيه وحافزاً لهم على المشاركة دعماً للمساعي العالمية في مجال حماية البيئة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «باعتبارنا مركزاً مالياً عالمياً، نحن ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من خلال تخفيض أثر عملياتنا وأنشطتنا على البيئة، كما أننا حريصون على نشر الوعي بين جميع شركات المركز والعاملين فيها بهدف تحفيزهم على المشاركة في هذه المبادرة دعماً لجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية».

حملة

ونظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حملة توعية قبيل الاحتفال بهذا الحدث العالمي الذي ينعقد ما بين الساعة 20:30 حتى الساعة 21:30 من مساء الغد وتشارك الشركة وموظفوها بنشاط خلال فعاليات ساعة الأرض عن طريق فصل الإضاءة غير الضرورية في المباني الإدارية للشركة ومنازل الموظفين.

وفي تجسيد لشعار حملة ساعة الأرض بعنوان «استخدم قوتك لتغيير تغيّر المناخ» ركزت حملة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي حملت شعار «الحد من التغيّر المناخي» على مدى أهمية إدارة أعمال الشركة بطريقة مسؤولة وبأساليب لا تضر بالبيئة أو تستنفذ الموارد الطبيعية العالمية المحدودة، كما سلطت الضوء على ضرورة مواصلة تلك الجهود بعد مرور احتفالات ساعة الأرض، من خلال النظر باستمرار في سبل العمل بشكل أكثر كفاءة، وتقليص النفايات، وخفض الآثار البيئية للأفراد.

وتم تدشين العديد من المبادرات كجزء من حملة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «الحد من التغيّر المناخي»، مثل تشجيع استخدام مترو دبي من خلال توزيع أكثر من 400 بطاقة نول على موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الذين يعيشون في موقع دوبال السكني بالتزامن مع تعليق جميع خدمات الحافلات من وإلى المدينة غداً..

وغرس 250 شجرة في موقع دوبال بجبل علي، استضافة مسابقة ساعة الأرض للموظفين..

حيث أمكنهم الفوز بجوائز صديقة للبيئة، وتنظيم جلسات في مدرسة الإيمان ومدرسة دبي الوطنية الخيرية أوائل شهر مارس، لتعريف الطلاب بأهمية هذا الحدث العالمي وكيف يمكنهم دمج ممارسات المحافظة على البيئة ضمن أنشطة حياتهم اليومية.

استدامة

وتشارك جزيرة الماريه، المركز المالي العالمي في أبوظبي، في فعاليات «ساعة الأرض» هذا العام من خلال إطفاء الإنارة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة غداً تزامناً مع احتفالات المؤسسات والأفراد في مختلف أرجاء العالم بهذا الحدث بهدف نشر الوعي بقضايا التغيّر المناخي، سوف تتخذ المؤسسات والشركات العاملة في جزيرة الماريه مجموعة من التدابير لتوفير الطاقة بغية الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام للموارد.

واحتفالاً بـ «ساعة الأرض» سيتم تخفيض مستوى الإنارة الخارجية على الأبراج التجارية الأربعة ومبنى سوق أبوظبي العالمي في «مربعة سوق أبوظبي العالمي» بجزيرة الماريه، كما ستتم دعوة الموظفين العاملين في الشركات في جزيرة الماريه لمتابعة الاحتفالات بـ «ساعة الأرض» من خلال إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية في منازلهم، لينضموا إلى الملايين من الأشخاص حول العالم في إظهار دعمهم للحملة.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» التابعة لشركة المبادلة للتنمية: «تعد فعالية «ساعة الأرض» مناسبة ممتازة للعمل سوياً على إرسال رسالة واضحة وقوية لحماية كوكبنا الجميل. ونأمل أن يشارك جميع الأفراد والمؤسسات في جزيرة الماريه بهذه الحملة من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة كاملة، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة يومي من شأنه أن يسهم في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً».

أشغال رأس الخيمة

وتحتفل دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة غداً بفعاليات ساعة الأرض بإطفاء جميع الأنوار والمعدات الكهربائية غير الضرورية في كافة المباني التابعة للدائرة. ووجهت الدائرة الدعوة إلى جميع عملائها وموظفيها للمساهمة في هذه الفعالية التي تُعتبر من أهم الأنشطة العالمية الهادفة لحماية البيئة، عبر إطفاء الأنوار غير الضرورية وفصل الأجهزة الكهربائية غير المستعملة في مكاتبهم ومنازلهم عن التيار.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة: «ساعة الأرض حدث عالمي يتعدى الساعة الواحدة التي يتم فيها إطفاء الأنوار، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث والذي من شأنه زيادة الوعي بضرورة المحافظة على الطاقة وتقليل الهدر بإدارة رشيدة للأعمال وبطرق صديقة للبيئة».

وأوضحت سميرة سليمان رئيس مكتب الاتصال المؤسسي بالدائرة بأن المشاركة في حملة «ساعة الأرض» تأتي في إطار التزام الدائرة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة عن طريق الحد من استهلاك الطاقة إلى أقصى درجة ممكنة.

بلدية عجمان

وتشارك دائرة البلدية والتخطيط بالمبادرة العالمية «ساعة الأرض» بناء على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وذلك تأكيداً على أهمية مشاركة الدائرة الفعالة بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى المحافظة على الطاقة حيث تعتبر إحدى المبادرات المجتمعية البيئية التي تتبناها الدائرة من منطلق المسؤولية المجتمعية المدرجة ضمن خططها الاستراتيجية المعلنة.

وستقوم الدائرة في دعم الحملة العالمية « ساعة الأرض » وستنفذ فعاليات مختلفة بيئية تثقيفية عنها من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الدائرة.