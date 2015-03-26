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البابا تواضروس: شهداء ليبيا هم شهداء للوطن والإيمان

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البابا تواضروس: شهداء ليبيا هم شهداء للوطن والإيمان البابا تواضروس: شهداء ليبيا هم شهداء للوطن والإيمان

البابا تواضروس

وجه  البابا تواضروس الثانى التحية إلى شهداء ليبيا الذين وصفهم بأنهم شهداء للوطن والإيمان ، كما وجه التحية إلى أسر الشهداء الذين تحتفل الكنيسة بذكرى الأربعين على رحيلهم.

وقال البابا تواضروس فى كلمته فى إحتفالية أسقفية الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية التى أقيمت مساء اليوم :نحيى أرض التى أنجبتهم والنيل الذى شربوا منه.

وأضاف: نشكر الوزراء والمحافظين الذين حضروا ومنهم، خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق وعدد من الشخصيات.

وقام البابا بتكريم أسر الشهداء خلال الاحتفالية التى قدم فيها ترانيم روحية وكلمات فى ذكرى مرور 40 يوما على رحيل الشهداء

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