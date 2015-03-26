استمرار حفلات "فبراير الكويت" ولا صحة لإلغائها

نفى مصدر مسؤول في شركة "روتانا" واللجنة المنظمة لمهرجان "فبراير الكويت" الغنائي ما تردد اليوم عن إلغاء المهرجان بسبب

الحرب على اليمن من قبل دول الخليج .

وقال في تصريح صحفي لــ سيدتي نت " إن الحفلات مستمرة والإقبال على الحضور فوق المتوقع ولا صحة لما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء الحفلات أو اعتذار أي فنان".

ومن المقرر أن يحيي الحفل اليوم كل من اسماعيل مبارك وإبراهيم الحكمي ورابح صقر ونجوى كرم ، في حين سيكون الختام غداً مع

مطرف المطرف وإليسا وماجد المهندس وأيمن الأعتر.