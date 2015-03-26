مراد البوريقي يغنّي والده

يعكف الفنان مراد البوريقي حاليّاً على وضع اللمسات الأخيرة على إعادة توزيع أغنية بعنوان: "من روح فنان"، وهي من كلمات الشاعر وجيه فهمي صلاح وألحان محمد بن عبد السلام.

وفي حديث لمراد مع"سيدتي.نت"، وهو يتواجد حالياً في المغرب، أوضح أنّ الأغنية المذكورة التي يعتزم تسجيلها قريباً، هي من أداء والده الحسن بن ابراهيم الذي قدّمها في العام (1988)، ويستحضر من خلالها جمال المغرب وطبيعتها وكرم أهلها وطيبتهم، إلا أنّها لم تنل حظّها إعلاميّاً، لذلك قرّر مراد إعادة توزيعها وتسجيلها والإشراف على ترويجها.

وحول تواجده في بلده المغرب، أوضح مراد أنّه بصدد التحضير لأغانٍ طربيّة مغربيّة، اشتاقت إليها الأذن المغربيّة والعربيّة. فبعد أغنية "لالة بنت بلادي" للشاعر توفيق عمور، وألحان عز الدين منتصر، هناك جلسات عمل تجمعه بنخبة من الشعراء والملحنين، لاختيار أغانٍ مغربيّة تعود بالمستمع إلى زمن الأغنية الجميل، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافيّة عن مشروعه الغنائي، حيث فضّل إرجاءها إلى وقت لاحق.

وعربيّاً، قال مراد، خلال حديثه لـ"سيدتي-نت"، أنّه أنهى مشاركته في تصوير أوبريت "رياح البغض" التي تحكي واقع الشعوب العربيّة بآمالها وأحلامها، تحت إشراف الملحن عاصي الحلاني، الذي أثنى مراد على دعمه الفني له من دون أية شروط ، بدليل النصح الذي لا يتوانى في إسدائه لجميع الفنانين الشباب ولخريجي برنامج "ذو فويس".

وحول خطواته الفنيّة المقبلة، أكد مراد لـ"سيدتي.نت" أنّه سيلتقي في غضون شهر أبريل "نيسان" المقبل جمهوره في دبي، في حفل فنّي طربي.