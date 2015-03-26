الرئيس التونسي يستقبل ماجدة الرومي

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح اليوم الخميس 26 مارس/آذار،الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في قصر "قرطاج"، بصفتها سفيرة السلام لمنظّمة الأمم المتحدة، والتي جاءت إلى تونس للتعبير عن موقفها الداعم للتونسيين في مواجهة الإرهاب.

وإثر اللقاء صرّحت الفنانة ماجدة الرومي، بأنّها متضامنة مع كلّ التونسيين في مواجهة الإرهاب، وبأنّها تقف إلى جانب الشرفاء في تونس وفي كلّ العالم،وأكدت: "أنا مع تونس الكرامة وتونس الحق، وتونس السيادة بشعبها وقيادتها"، متمنيّةً أن تصل رسالتها إلى كلّ الناس وكلّ العالم العربي.

كما شدّدت الفنانة على دعمها تونس بقولها: "أنا واقفة وقفة كرامة وحقّ وأنا هون لأني بحبّ تونس ومع تونس في النهار الحلو وفي النهار المرّ".

يشار إلى أنّ ماجدة زارت تونس تضامناً مع شعبها ضد الإرهاب، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف "باردو"، والذي خلّف21 قتيلاً من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى بعض العاملين في المتحف، إلى جانب إصابة 45 جريحاً.

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