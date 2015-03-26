تأجيل جلسة إثبات نسب توأمي زينة إلي 21مايو

رغم ما أعلنته النيابة في تقريرها، الذي رفعته للدائرة التي تنظر في قضية النسب الشهيرة بين الفنانة زينة وأحمد عز، والتي تبرّئ عز من الإدانة، إلا أنّ جهة الدفاع عن عز، طالبت"بردّ المحكمة"، وهو ما جعل المحكمة تقرّر تأجيل الجلسة التي عقدت أمس الخميس،إلى 21 مايو، للنظر في دعوى عز "رد المحكمة".

وكانت هيئة دفاع عز قد طلبت "رد المحكمة" عن نظر القضية، في حين تنحّى المحامي مرتضى منصور عن الدفاع عن أحمد عز، وطلب دفاع زينة بإنهاء المرافاعات في القضية، وحجزها للحكم.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعواها ضد عز، وقالت إنها تزوّجته بتاريخ 15 "يونيو"من العام قبل الماضي "عرفيّاً، وعاشرته معاشرة الأزواج، ولا تزال في "عصمته" حتى الآن.

كما ذكرت زينة، أنّهما احتفلا بزواجهما في أمريكا لمدة 10 أيام، وأنجبت منه طفلين "توأمين"، الأمر الذي أنكره عز، فاضطرّت زينة لرفع دعوى قضائيّة ضده أمام محكمة "الأسرة"، التي لا تزال تنظر القضية.

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