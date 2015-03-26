Shilpa Shetty وزوجها متّهمان بالنصب والاحتيال

اتُّهمت نجمة بوليوودShilpa Shetty وزوجها Raj Kundra بالاحتيال والنصب على أحد رجال الأعمال، في مدينة كولكيتا الهنديّة.

وفي التفاصيل، فقد تقدّم أحد المستثمرين ببلاغ الى الشرطة الهنديّة يتضمّن شكوى ضدّ Shilpa وزوجها بحصولهما على مبلغ 9 مليار روبية من أجل استثمار أحد الشركات الرياضيّة المملوكة بضاحية باندرا في مومباي، والتي لم تكن موجودة أصلاً.

وتمّ تسجيل القضية ضد Shilpaوزوجها وشركتهما بتهمة خيانة الأمانة والغشّ والابتزاز.

بدورها رفضت Shilpa الاتهامات التى وجهها رجل الأعمال لها ولزوجها، متّهمةً إيّاه بالسعي إلى الشهرة على حساب سمعتها المهنيّة.