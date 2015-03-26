حسين الجسمي نجم مهرجان"فاس للموسيقى العالميّة" في أفريقيّا

أعلنت اللجنة المنظّمة لـ"مهرجان فاس للموسيقى العالميّة العريقة"عن مشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي في الدورة المقبلة من المهرجان الذي ستنطلق في 22 أيار/مايو، وتمتد لغاية 30أيار/مايو المقبل، تحت شعار "فاس في مرآة أفريقيا".

وأكّد المنظمون، خلال ندوة صحافيّة عقدت مؤخراً في باريس بحضور شخصيات مغربيّة وفرنسيّة من عالم الفن والثقافة والسياسة، أنّ هذه الدورة، التي تقام تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تحتفي بقارة أفريقيا في مدينة "فاس" التي تشعّ بروحانيّتها، والتي تغذّت من غنى العلاقات التي نسجتها على مرّ التاريخ مع هذه الأرض التي تشكل امتداداً لجذورها.

وأضافوا أنّ الفقرتين الأساسيّتين في المهرجان، المتمثلتين في المنتدى والعروض الموسيقيّة، ستسلّطان الضوء على أعمال وجهين بارزين سيضفيان مسحة خاصة على هذه الدورة، وهما حسن الوزان الملقب بـ "ليون افريقيا"، وسيدي أحمد التيجاني، مؤسس الطريقة التيجانية الذي لديه عدد كبير من المعجبين، خصوصاً في غرب أفريقيا.

وسيفتتح ألان ويبر البرنامج الموسيقي للتظاهرة، حسب ما كشف المدير الفني للمهرجان، بحفل موسيقي بمشاركة فرق أفريقيّة من مالي، وبوركينا فاصو، والسنغال، وموريتانيا، بالإضافة إلى المغرب.

وإلى جانب الفنان حسين الجسمي، سيشارك في المهرجان أيضاً عدد من النجوم، من بينهم المغنيّة الماليّة أومو سنغاري، وبلاكي سيسوكو.

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