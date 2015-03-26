إتهامات بالجملة ضد خطيبة زين مالك بعد إنسحابه من One Direction

بعد إنسحابه من فرقة One Direction العالمية بشكل رسمي ونهائي، ضبطت عدسات المصورين النجم Zayn Malik وهو يغادر منزله في لندن، متوجهاً إلى أحد الإستديوهات بثياب رياضية وسيجارة في يده.

وبدا واضحاً من خلال الصور أن Malik البالغ من العمر 22 عاماً، حاول تفادي الأشخاص المحيطين به، ولم يتجاوب مع الكاميرات التي لاحقته بغية الحصول على تصريح واضح ومباشر منه حول سبب إبتعاده عن الفرقة.

وبعد إعراب Zayn عن رغبته بعيش حياة هادئة وطبيعية كباقي الشباب بعيداً عن أضواء الشهرة التي حرمته من خصوصيته، تقبل باقي نجوم الفرقة Niall Horan و Liam Payne و Harry Styles و Louis Tomlinson قراره وإحترموه، لكن بعضهم خرج اليوم عن صمته ووجه بعض الكلمات للجمهور الذي أثار ضجة كبيرة في اليومين الأخيرين:

Tomlinson قال: الأيام الأخيرة كانت متعبة للغاية، لكنني على ثقة أننا سنبذل قصارى جهدنا لنقدم أعمالاً ناجحة كالتي إعتدنا أن نقدمهما لكم. دعمكم لنا لا يقدر بثمن، شكراً.

أما Horan فقال: بعد اللحظات المجنونة التي عشناها، المحبة الكبيرة التي لمسناها منكم، هي الدافع الأكبر لنا ولإستمرارنا.

وفي الوقت الذي أعلن فيه Malik عن سبب إبتعاده عن One Direction، إلا أن البعض وجه أصابع الإتهام إلى خطيبته Perrie Edwards التي إرتبط بها في آب 2013 بعد علاقة حب رومنسية، معتبرين أنها هي المسؤولة عن قرار وقف نشاطاته الفنية.

يشار إلى أن باقي نجوم One Direction سيطرحون ألبومهم الخامس من دون Zayn، كما سيقومون بجولتهم الغنائية المقررة خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي، ونشر موقع E-Online خبراً حول إحتمال مغادرة Harry Styles الفرقة أيضاً، لكنه مازال في إطار الشائعات فقط.