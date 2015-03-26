مقالب رامز جلال هذا العام في الطائرة

علمت "سيدتي نت" أنّ الفنان المصري رامز جلال سيقوم بتنفيذ مقالبه هذا العام بضيوفه، في طائرة "سيلمتر" في أبو ظبي.

فكرة المقلب هي استضافة فريق عمل البرنامج لأحد المشاهير في أبو ظبي، وإجراء لقاء معه، وعند عودة الضيف بطائرة "سيلمتر" يبدأ المقلب، حيث سيتمّ إيهامه بأنّ الطائرة ستقع وسط صراخ من الركاب "فريق العمل"، وحدوث بعض الإنفجارات المصطنعة البسيطة في الطائرة أثناء هبوطها، وهنا سيظهر جلال ويفاجئ الضيف بأنّ ما حدث عبارة عن مقلب.

رامز جلال معروف، منذ أكثر من عشر مواسم رمضانيّة، بتحضير المقالب من العيار الثقيل لضيوفه، خلال برنامج يومي يتمّ عرضه طيلة شهر الفضيل، وكان آخرها برنامج "رامز قرش البحر".