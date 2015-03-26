استعدادات مكثفة للقمة العربية..والحرس الجمهورى يتسلم قاعة المؤتمرات لتأمينها

شرم الشيخ – محمد سامى

قام السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بجولة تفقدية شملت قاعة المؤتمرات الرئاسية، التى ستعقد فيها القمة العربية غدا، كما اجتمع بالسفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية، لإطلاعه على الترتيات النهائية لعقد القمة.

واجتمع السفير علاء يوسف بالسفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

من جانبه، تفقد اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، فندق مارتيم جولى فيل، الذى أكدت مصادر لـ”أونا” أنه هو الفندق المقرر لإقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى به خلال القمة العربية.

وصرح مصدر أمنى، أن قوات الحرس الجمهورى، سوف تتسلم غدًا قاعة المؤتمرات لتأمينها من أجل عقد فعاليات القمة الرئاسية غدًا .