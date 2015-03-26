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مدير قناة «الجزيرة» السابق: دعم باكستان وتركيا لـ«عاصفة الحزم» تضع إيران فى مأزق

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وضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية

وضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية

قال وضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية والصحفي الفلسطيني، إن المشاركة الباكستانية والدعم التركي للعملية العسكرية فى اليمن المعروفة باسم «عاصفة الحزم» والتى تقودها ، تضع إيران فى مأزق حقيقي.

وأضاف خنفر – فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس – أنه إذا لم ترتدع إيران عن دعمها لجماعة أنصار الله “الحوثى” فى اليمن، فإنها ستجد نفسها أمام جبهة سنية عالمية لأول مرة، بحسب وصفه.

وضاح خنفر

يذكر أن باكستان شاركت فى العملية العسكرية “عاصفة الحزم” التى شنتها السعودية ضد مواقع الحوثيين فى اليمن، بجانب 9 دول آخرى بينها ، كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم تركيا للعملية العسكرية “عاصفة الحزم” التى بدأتها دول عربية بقيادة السعودية ضد أهداف الحوثيين باليمن استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

 

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