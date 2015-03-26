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السودان يطبق خطة الطوارئ للطائرات المدنية العابرة بسبب حرب اليمن

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السودان يطبق خطة الطوارئ للطائرات المدنية العابرة بسبب حرب اليمن السودان يطبق خطة الطوارئ للطائرات المدنية العابرة بسبب حرب اليمن

مطار-الخرطوم الدولى

قالت سلطات الطيران المدني السودانية، اليوم /الخميس/، إنها نجحت في إدارة كثافة الحركة الجوية العابرة للأجواء السودانية، عقب إغلاق المجال الجوي اليمني بسبب المواجهات العسكرية هناك، واتجاه الطائرات المدنية في منطقة الشرق الأوسط والخليج، لاتخاذ مسارات بديلة بالمجال الجوي السوداني.

وقال مدير إدارة الحركة الجوية بالطيران المدني أبو بكر الصديق،-في تصريح مساء اليوم الخميس- إن مركز الملاحة الجوية بالخرطوم وبما وصل إليه من تقنية عالية في الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية المدربة، استطاع تطبيق خطة الطوارئ بالتعاون مع الدول المجاورة خاصة ومصر.

وأكد أبو بكر الصديق، أن سلطات الطيران المدني السودانية تمكنت من إرشاد الطائرات العابرة لأجواء المنطقة فوق البحر الأحمر المتجهة من الخليج لأفريقيا وبالعكس لتمر بسلام بالمجال الجوي السوداني.

وشن طيران التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بالمنطقة، ضربات عسكرية فجر الخميس، على المقاتلين الحوثيين الذين تدعمهم إيران ويسعون للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في عملية أطلق عليها (عاصفة الحزم)، ما أربك حركة الطيران المدني.

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