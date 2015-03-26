عطر Le bouquet De La Mariée حصري من غيرلان

"لو بوكيه دو لا مارييه" LE BOUQUET DE LA MARIÉE

الاحتفال الأنيق بيومٍ إستثنائي، يتمّ التعبير عنه من خلال أثمن تركيزٍ مستخلص...

إنّ قول "نعم" لمَن تحبّينه هو احتفال بحدّ ذاته، ودائماً ما يُعتبر ختم رابط احتفالي لحظةً من الشعر والبهجة. تُعبّر "جيرلان" Guerlain اليوم عن تقديرها لهذه المناسبة الاستثنائية حيث يتمّ التعهّد بالحب الأبدي مع مشاعر عميقة وقلب نابض. يتألّف عطر "لو بوكيه دو لا مارييه" Le Bouquet de la Mariée الذي يشكّل الهدية المثالية لعروسٍ في يومها الخاصّ وللعمر من بعده، من أزهار لا تذبل.

لمناسبة خاصّة، التركيز الأقصى بفضل موهبة تييري واسر، يتمّ تعزيز هذه التركيبة الرائعة بشكلٍ أكبر من خلال تركيز المستخلص الأكثر كثافة. فتمتزج براعم زهر البرتقال، وهي تعويذة الحظ السعيد لكلّ عروس، برقّة مع درجة اللوز الحلو المغلفة بشكلٍ متألق بسحابة من المسك النقيّ. ويُعتبر هذا الابتكار الزهري الفاخر الذي يتفتّح بشكلٍ حميم على البشرة، تركيبةً استثنائية حقاً.

قارورة أسطورية مزيّنة بأناقة

يستحقّ تركيزٌ فاخر قارورةً ثمينة. وللمناسبة، لقد أُعيد تنفيذ قارورة "جيرلان" Guerlain الرباعية الأيقونية والمتعددة الجوانب مثل حجر ألماس، ضمن حجم 125 مل الوافر. وتمّ تزيينها بنمط التخريم الأبيض، الخفيف والرقيق مثل وشاح العروس. وكلمسة قصوى من الأناقة، تقوم زينة زهرية نقيّة، وهي تُعتبر تحفة فنيّة مصغرة من فنّ خياطة الملابس الحرفيّ، بلفّ عنق القارورة. ومشيرةً إلى الماضي بشكل رقيق، تذكّر براعمها البيضاء الصافية ببراعم الورد الخاصّ بعطر "بوكيه دو لا مارييه" Bouquet de la Mariée الذي تمّ ابتكاره في العام 1828، وهو عام تأسيس دار "جيرلان" Guerlain.

تأتي القارورة الرائعة مُرفقة ببخاخ قابل للتعبئة لحقيبة اليَد – وهي طريقة أنيقة وابتكارية للحفاظ على هذا العطر الاستثنائي على مقربة في كافة الأوقات.

ويتمّ تقديم القارورة وبخاخ حقيبة اليَد ضمن علبة بيضاء فاخرة محفورة بالنحل الأسطوري من "جيرلان" Guerlain ومربوطة بشريط من الحرير المضلّع النقي.

فليحيا عطر "لو بوكييه دو لا مارييه" LE BOUQUET DE LA MARIÉE!

في اتّحادٍ رومنسيّ بين فنّ تصميم الملابس الفاخرة وصناعة العطور الراقية، تقوم دار "جيرلان" Guerlain بعقد شراكة مع دلفين مانيفيه

قامت دلفين مانيفيه الموهوبة بإحداث ثورة في عالم أثواب الأعراس، وذلك عبر تلبية طموحات العرائس المستقبليّة من خلال تصاميمها التي تتمتّع بحداثة واضحة. وتجنباً لأسلوب الحلويات في العام الماضي، فرضت أسلوبها المرغوب والمميّز الخاصّ الذي يتمتّع بأساليب رقيقة وبسيطة وتخريمات خفيفة.

"تمّ ابتكار هذا التصميم الوحيد مع رباط كاليه، وهو أجود نوع تخريم في العالم تتمّ صناعته يدويّاً بشكلٍ واسع ليومنا هذا بواسطة تقنيات متوارثة. سواء ارتدت العروس هذا الفستان أو سواه، تُعتبر فكرة إنهاء ثوبها بعطرٍ فريد ليومها المميّز فكرةً رائعة. وتماماً مثل شعرها وماكياجها، يساهم العطر في تعزيز طلّتها. ويكون هدية رائعة لتقديمها!"

عبير أزهار ناعم مع تألّق وإشراق

يزيد انتعاش براعم الليمون الربيعي واللذيذ من خلال درجة ليمون، وبذور حشيشة الملاك، وحبوب الفلفل الزهريّة المبهجة.

ويتمّ تلطيف الدرجات الطاغية عبر عذوبة اللوز المغطى بالسكّر والمسبب للإدمان وعطر الورد الرقيق والشديد الأنوثة.

أمّا في الدرجات الخفيفة، فتقوم عشبة البتشول النبيلة ودرجة الفانيليا الفاتنة اللتان تنتشر معهما لمحة من البخور والمسك الأبيض، بتغليف الحواس بسحابة فاتنة من العطر.

قارورة رقيقة ومثيرة للذكريات

يتمّ الكشف عن ماء العطر المصبوغ باللون الزهري الفاتح بشكلٍ أنيق من خلال الزجاج الصافي لقارورة "جيرلان" Guerlain الرباعية الجوانب والأيقونية.

وتقوم دمغة "جيرلان" Guerlain التي تتألّف من حرف G مزدوج بتزيين القارورة بنمط من الرقط البيضاء الخفيفة، في حين يجمّل بخاخ أبيض عنق القارورة ليعزّز أناقة التصميم ويسهّل الحركة الرشيقة والأبدية الأنوثة لتطبيق العطر.

يُعتبر عطر "لو بلو بو جور دو ما فيه" Le Plus Beau Jour De Ma Vie الذي يشكّل جوهر السعادة الملتقطة ضمن قارورة مليئة بالسحر، الرفيق المثالي للحظات سحريّة. إنّه هدية نهديها لنفسنا أو لبطلة الساعة، وسيوقّع للأبد على السعادة غير المحدودة لمناسبة مميزة.