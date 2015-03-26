' 3 كاميرات مراقبة لتقييم لاعبي مصر أمام غينيا الاستوائية '

استخدم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر ثلاث كاميرات مراقبة للاعبي الفراعنة وذلك أمام غينيا الاستوائية في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0، وفقا لما أكده علاء عبد العزيز إداري المنتخب.

وقال علاء عبد العزيز في تصريحات صحفية: "كوبر يريد العمل والنجاح مع مصر، ويبذل قصارى جهده للتعرف على اللاعبين".

وأضاف "كوبر استخدم ثلاث كاميرات بطول الملعب، واحدة ثابتة على تحركات الدفاع وأخرى على المهاجمين وأخرى متحركة مع الكرة".

وتابع "المحلل الفني سيقدم إحصائيات وأرقام كل اللاعبين لكوبر وسيقوم بدراستها لمعرفة أخطاء كل لاعب لمحاولة تلافيها لاحقا".

وأتم إداري المنتخب "هذه التقنية تستخدم لأول مرة في منتخب مصر .. ونأمل أن تحقق نتائجها الإيجابية".