كوبر يكشف عن .. ' الميزة الأهم ' من الفوز على غينيا الاستوائية

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن "الاطمئنان على الجانب الدفاعي" كان أهم مميزات الفوز على غينيا الاستوائية.

مصر فازت على غينيا الاستوائية 2-0 في أولى مباريات المنتخب تحت قيادة كوبر.

فوز مصر تأخر حتى الخمس دقائق الأخيرة، قبل أن يحرز باسم مرسي الهدف الأول ومحمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني قبل لحظات من النهاية.

ورفض كوبر اختيار لاعب محدد كأهم ميزة من الفوز أمام غينيا الاستوائية، مشيرا إلى أن "المنتخب بأكمله كان هو النجم".

وأضاف ردا على سؤال مراسل FilGoal.com "الجانب الدفاعي كان أهم ما أنتظره من مواجهة غينيا الاستوائية، لأرى مدى تطبيق اللاعبين للخطة الدفاعية".

وأتم "وظهر الأداء الدفاعي كما أريد".