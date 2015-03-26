حازم إمام يوضح لماذا أدائه مع المنتخب أفضل من الزمالك

أوضح حازم إمام الظهير الأيمن لمنتخب مصر والزمالك أسباب تألقه مع الفراعنة واختفاء بريقه في آخر مبارياته مع الفريق الأبيض بالدوري المحلي.

ولعب حازم إمام المباراة كاملة أمام غينيا الاستوائية التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية يوم الخميس: "المنتخب إحساس مختلف عن الزمالك .. ارتداء قميصه يشعر أي شخص بالفخر وهذا يدفعني للقتال من أجله".

وأضاف "تألقي مع المنتخب سببه أن المنافس لا يحفظ طريقة أدائي .. بعكس الدوري المحلي أغلبهم حفظوني جيدا، ولهذا السبب الله يوفقني بتقديم مستوى طيب".

وتابع "السنوات الماضية منتخب مصر كان يعاني بسبب عدم انتظام المسابقة المحلية، لأن أغلب قوامه من اللاعبين المحليين بعكس منتخبات مثل تونس لديهم قاعدة من المحترفين تشكل منتخبا قويا".

وأتم "أتمنى مع عودة الدوري أن نقدم أداء قويا لكي نهدي الدوري لأسر الشهداء".

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 30 مارس الجاري باستاد بتروسبورت.