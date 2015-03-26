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نقابة أصحاب المعاشات: 75 جنيها الحد الأدني لعلاوة يوليو

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نقابة أصحاب المعاشات: 75 جنيها الحد الأدني لعلاوة يوليو نقابة أصحاب المعاشات: 75 جنيها الحد الأدني لعلاوة يوليو

أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية والتي ستصرف مع معاش شهر يوليو المقبل يبلغ 75 جنيها وسيستفيد منها جميع أصحاب المعاشات التأمينية.

وقال – في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس :” قمنا بإرسال مذكرة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وشكونا ولخصنا فيها الأحوال المتردية لأصحاب المعاشات وما صابهم نتيجة تدني قيمة المعاش خاصة في ظل عدم قدرتهم علي مواجهة ارتفاع الأسعار، وطلبنا تحديد موعد مع الرئيس ” .

وأضاف :” قامت مؤسسة الرئاسة بتحويل المذكرة للسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وتكليفها بلقاء وفد من النقابة والتوصل لحل لمشاكلنا الملحة، وبناء عليه التقينا الوزيرة وبحثنا مطالبنا وأهمها رفع الحد الادني للعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات الي 100 جنيه، وبعد نقاش مع الوزيرة تم التوصل إلي الاتفاق علي 75 جنيها للحفاظ علي الاستدامة المالية لصناديق أصحاب المعاشات “.

وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي رفع جميع المعاشات الأقل من 500 جنيه لتصل إلي 500 بالفعل. وقال ” إن الوزيرة ستعرض نتائج الاجتماع علي الرئيس بناء علي طلبه” .

ووجه الصباغ الشكر للرئيس علي اهتمامه بمشاكل أصحاب المعاشات.

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أونا

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