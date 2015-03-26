أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. القافلة المائية تصل قرية سلامون بطما بسوهاج

Google+ Print
بالصور.. القافلة المائية تصل قرية سلامون بطما بسوهاج بالصور.. القافلة المائية تصل قرية سلامون بطما بسوهاج

 

القافلة المائية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية سلامون بمركز طما ، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح ، وذلك مجانيًا للأهالى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأضاف الكيميائى كمال الدين عبد الصبور رئيس قطاع المعامل أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح م. محمد السيد رئيس فرع مياه طما أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا