بالصور.. القافلة المائية تصل قرية سلامون بطما بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية سلامون بمركز طما ، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح ، وذلك مجانيًا للأهالى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأضاف الكيميائى كمال الدين عبد الصبور رئيس قطاع المعامل أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح م. محمد السيد رئيس فرع مياه طما أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.