المتحدث العسكري السعودي: «عاصفة الحزم» مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها

أكد المتحدث العسكري السعودي والناطق باسم عملية “عاصفة الحزم”، العميد أحمد عسيرى، أنه تم استهداف مواقع للمضادات الأرضية ، وكانت مختلفة من مضادات أرضية مدفعية وصواريخ (سام) ، وتم تدميرها بالكامل مما ساهم في عملية (عاصفة الحزم) العسكرية.

وقال المتحدث ـ خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم ـ أنه تم أيضا استهداف وتدمير مستودعات الذخيرة بشكل مباشر ، واستهداف الطائرات المقاتلة التي كان يسيطر عليها الحوثيون خلال الفترة الماضية وكانوا يستخدمونها في عملياتهم العدائية ضد الشعب اليمني.

وأضاف أن القوات الجوية السعودية استهدفت، فجر اليوم، مجموعات إرهابية مسلحة كانت تتحرك في اتجاه حدود المملكة العربية السعودية انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالقرب من الحدود الشمالية لليمن.

وكشف أنه في المرحلة الحالية لا يوجد أي تخطيط لوجود عمليات برية ، إلا انه قال ” لكن إذا تطلبت الحاجة اليها فالقوات البرية السعودية جاهزة ، فضلا عن القوات البرية للدول العربية الشقيقة”.

وحول استمرار عملية «عاصفة الحزم»، أكد المتحدث العسكري السعودي استمرار العملية حتى أن يتم تحقيق جميع أهدافها ، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف قادرة على التعامل مع الأوضاع الراهنة في اليمن وتحت أي ظروف.

وأشار عسيرى إلى أن جميع الطائرات التي شاركت في العملية العسكرية عادت جميعها إلى القواعد العسكرية سالمة ، وأكد أن الدول المشاركة في العملية العسكرية (عاصفة الحزم) تعمل بالتزامن مع القوات المسلحة السعودية ، لافتا إلى أن الهدف من العملية هو منع قوات الحوثي من الإضرار بالشعب اليمني والدول المجاورة ، لا سيما المملكة العربية السعودية ، ولن نسمح بوجود أي امداد لهذا التنظيم المتمرد.

وقال المتحدث العسكري إن الشعب اليمني يحتاج إلى دعم كافة دول العالم الحريصة على أمن وسلامة اليمن ، ومشاركة الدول في العملية العسكرية يرجع الى مدى حرصهم على إعادة الأمن والإستقرار إلى اليمن مرة أخرى.

أ ش أ