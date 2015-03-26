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إيطاليا: نتفهم دوافع عملية “عاصفة الحزم” باليمن

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إيطاليا: نتفهم دوافع عملية “عاصفة الحزم” باليمن إيطاليا: نتفهم دوافع عملية “عاصفة الحزم” باليمن

باولو جينتيلوني

أعلنت الإيطالية على لسان وزير الخارجية باولو جينتيلوني أن المملكة العربية أحاطتها مسبقا بعملية “عاصفة الحزم” التي شنتها ودول عربية وخليجية أخرى على معاقل جماعة الحوثي الشيعية في اليمن وأنها تتفهم الدوافع وراء العملية.

وأشارت الخارجية الايطالية -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية- إلى أن جينتيلوني تلقى عصر أمس مكالمة هاتفية من نظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، أحاطه خلالها بأن “المملكة ستتجاوب في الساعات القادمة مع طلب المساعدة من جانب الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي” ضد جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران.

وحسب الخارجية، فلقد أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “تفهمه للمخاوف حيال تطورات الازمة في اليمن والتي تشكل تهديدا لأمن السعودية” و”أحيط علما بالطبيعة المحدودة والدفاعية للعملية العسكرية” لدول الخليج العربية ضد المليشيات الشيعية في اليمن.

وشدد جينتيلوني – خلال المكالمة الهاتفية – على “ضرورة ألا تقوض هذه العملية العسكرية جهود التفاوض ، التي تحظى بدعم الأمم المتحدة ، كون التفاوض يبقى المسار الرئيسي لمنع انتشار أوسع للإرهاب ولضمان استقرار حقيقي ومستدام لليمن”، على حد وصفه.

أ ش أ

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