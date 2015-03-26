نبيل العربي: التدخل فى اليمن جاء لصيانة الأمن القومي العربي

قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب عكس رغبة قوية في صيانة الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن التدخل فى اليمن جاء لصيانة الأمن القومي العربي.

وأضاف العربي – خلال الكلمة التى ألقاها مساء اليوم فى اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية بشرم الشيخ – أن قرار «عاصفة الحزم» يستند إلى ميثاق الجامعة العربية، لذلك وجدوا ضرورة قصوى للتدخل فى اليمن.

وأشار الأمين العام إلى أن التدخل العربي العسكري في اليمن يستند للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الدفاع المشترك.