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الرئيس العراقي يطالب السياسيين بالتوحد في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي

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الرئيس العراقي يطالب السياسيين بالتوحد في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي الرئيس العراقي يطالب السياسيين بالتوحد في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة على طريق تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية ،والعمل على تجميع كل القوى للوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات الإرهابية التي يتعرض لها العراق من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي.
> جاء ذلك خلال استقبال معصوم لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي، حيث بحثا الأوضاع السياسية والأمنية وسبل مواجهة التحديات التي تعرقل سير العملية السياسية في العراق، ومتابعة آخر تطورات العمليات العسكرية في تكريت ومناطق أخرى.
> وأكد رئيس الجمهورية العراقي ونائبه أهمية تعزيز السبل الكفيلة بإسراع الخطوات التي من شأنها طرد التنظيمات الإرهابية وتطهير العراق من شرورها ،وضرورة تعميق التعاون والإنسجام بين المؤسسات العليا وتعزيز الجبهة الداخلية بتلاحم القوى السياسية وجميع شرائح المجتمع للتغلب على الأزمات الموجودة وحل القضايا العالقة والنهوض بالواقع الأمني والخدمي والتنموي.

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