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«التموين»: توزيع أسطوانة البوتاجاز على البطاقات خلال أسابيع

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«التموين»: توزيع أسطوانة البوتاجاز على البطاقات خلال أسابيع «التموين»: توزيع أسطوانة البوتاجاز على البطاقات خلال أسابيع

 

وزير والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي

قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء، على توزيع اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ومنع الاتجار فى السوق السوداء، تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزرات التموين والبترول والتخطيط، لتطبيق المنظومة خلال الاسابيع القليلة القادمة .

وقال دياب، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، أن هذه اللجنة هى المخول لها تحديد حصة كل مواطن من الاسطوانات التى ستوزع على بطاقات التموين.

وعن ظاهر السوق السودا، قال دياب، أننا نقوم بحملات مشتركة مع مباحث التموين لضبط المتاجرين بالسوق السودا، والقضاء على تلك الظاهرة .

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