أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عمرو موسى: مشاركة مصر من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي

Google+ Print
عمرو موسى: مشاركة مصر من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي عمرو موسى: مشاركة مصر من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي

عمرو موسى

أكد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى ، أن الموقف العربي المشترك الذي تتبدي مظاهره اليوم، هو دليل على ارتقاء المجموعة العربية إلى مستوى المسئولية في مواجهة تمدد الأخطار المهددة للأمن العربي القومي والإقليمي، والتي تنذر بإطلاق حروب أهلية وتفتيت الدول العربية؛ وأن التهديدات للكيان العربي التي تزايدت في السنوات الماضية لم يكن لها رادع حتى تغلغلت في مختلف أنحائه، وأن زرع “الفوضى المدمرة” التي ترعاها تنظيمات إرهابية ومصالح إقليمية ودولية مناوئة لا يدفع ثمنها إلا الوطن العربي والشعوب العربية التي قاست وازدادت معاناتها على مدى السنوات المنصرمة.

وذكَّر موسى بمطاليته بمنظومة جديدة للأمن الإقليمي في المنطقة، وأن الأمن بمفهومه العسكري والسياسي لا ينفصم عن مفهومه الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا. ونقل البيان تأييد السيد عمرو موسى للتحرك العربي الإقليمي الواسع لإنقاذ الشعب اليمني من آتون حرب أهلية مستعرة لم تكن لتنطفئ قبل أن تأتي على اليمن كله.

وأكد موسى أن مشاركة سياسيا وأمنيا وعسكريا من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي، حيث أن ضمان الأمن في مضيق باب المندب، وتأكيد حرية الملاحة الدولية فيه، وتأمين حوض البحر الأحمر إلى قناة السويس هي ضرورات حيوية لا جدال فيها. وأكد موسى في ذات السياق على أهمية استمرار الحركة العربية والتوافق الحاصل على كافة الأصعدة والجبهات لاستعادة الكثير من الذي فقد خلال مرحلة الفوضى والصراع.

جاء ذلك خلال بيان أصدره،  المكتب الإعلامي للسيد عمرو موسى بيانا أولياً للتعليق على الأحداث الجارية على الساحة اليمنية وانطلاق عملية عاصفة الحزم بطلب من الرئيس الشرعي لمواجهة العمليات الإرهابية والانقلاب على الشرعية وتهديد أمن واستقرار اليمن ومنطقة الخليج وحوض البحر الأحمر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر