عمرو موسى: مشاركة مصر من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي

أكد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى ، أن الموقف العربي المشترك الذي تتبدي مظاهره اليوم، هو دليل على ارتقاء المجموعة العربية إلى مستوى المسئولية في مواجهة تمدد الأخطار المهددة للأمن العربي القومي والإقليمي، والتي تنذر بإطلاق حروب أهلية وتفتيت الدول العربية؛ وأن التهديدات للكيان العربي التي تزايدت في السنوات الماضية لم يكن لها رادع حتى تغلغلت في مختلف أنحائه، وأن زرع “الفوضى المدمرة” التي ترعاها تنظيمات إرهابية ومصالح إقليمية ودولية مناوئة لا يدفع ثمنها إلا الوطن العربي والشعوب العربية التي قاست وازدادت معاناتها على مدى السنوات المنصرمة.

وذكَّر موسى بمطاليته بمنظومة جديدة للأمن الإقليمي في المنطقة، وأن الأمن بمفهومه العسكري والسياسي لا ينفصم عن مفهومه الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا. ونقل البيان تأييد السيد عمرو موسى للتحرك العربي الإقليمي الواسع لإنقاذ الشعب اليمني من آتون حرب أهلية مستعرة لم تكن لتنطفئ قبل أن تأتي على اليمن كله.

وأكد موسى أن مشاركة مصر سياسيا وأمنيا وعسكريا من أساسيات الأمن القومي المصري والعربي، حيث أن ضمان الأمن في مضيق باب المندب، وتأكيد حرية الملاحة الدولية فيه، وتأمين حوض البحر الأحمر إلى قناة السويس هي ضرورات حيوية لا جدال فيها. وأكد موسى في ذات السياق على أهمية استمرار الحركة العربية والتوافق الحاصل على كافة الأصعدة والجبهات لاستعادة الكثير من الذي فقد خلال مرحلة الفوضى والصراع.

جاء ذلك خلال بيان أصدره، المكتب الإعلامي للسيد عمرو موسى بيانا أولياً للتعليق على الأحداث الجارية على الساحة اليمنية وانطلاق عملية عاصفة الحزم بطلب من الرئيس الشرعي لمواجهة العمليات الإرهابية والانقلاب على الشرعية وتهديد أمن واستقرار اليمن ومنطقة الخليج وحوض البحر الأحمر.