سياسي يمني: 95% من اليمنيين يؤيدون التدخل العسكري العربي لانقاذ اليمن

قال على البكالي المحلل السياسي اليمني، إن ايران ليدها حلم منذ عقود فى تكوين امبراطورية شاملة على حساب العرب، معتبراً أن اليمن هى الباب الأول لتكوين امبراطوريتها .

وقال المحلل السياسي، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن 95% من الشعب اليمين يؤيد التدخل العسكري من الدول العربية للقضاء على الارهاب فى اليمن، قائلاً: لولا هذا التدخل لتحولت اليمن الى دويلة داخل ايران واصبحت تابعة لها .

وأضاف: ايران لا تفضل التدخل العسكري المباشر فى الدول، ولكنها تدعم الطائفية وتتدخل بشكل غير مباشر عن طريق نشرفصائل تابعة لها لبث الفوضى فى الدول العربية كما فعلت فى العراق.