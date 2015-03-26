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سياسي يمني: 95% من اليمنيين يؤيدون التدخل العسكري العربي لانقاذ اليمن

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سياسي يمني: 95% من اليمنيين يؤيدون التدخل العسكري العربي لانقاذ اليمن سياسي يمني: 95% من اليمنيين يؤيدون التدخل العسكري العربي لانقاذ اليمن

اليمن – صورة أرشيفية

قال على البكالي المحلل السياسي اليمني، إن ايران ليدها حلم منذ عقود فى تكوين امبراطورية شاملة على حساب العرب، معتبراً أن اليمن هى الباب الأول لتكوين امبراطوريتها .

وقال المحلل السياسي، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن 95% من الشعب اليمين يؤيد التدخل العسكري من الدول العربية للقضاء على الارهاب فى اليمن، قائلاً: لولا هذا التدخل لتحولت اليمن الى دويلة داخل ايران واصبحت تابعة لها .

وأضاف: ايران لا تفضل التدخل العسكري المباشر فى الدول، ولكنها تدعم الطائفية وتتدخل بشكل غير مباشر عن طريق نشرفصائل تابعة لها لبث الفوضى فى الدول العربية كما فعلت فى العراق.

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