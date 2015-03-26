بدر عبد العاطي: ترحيب واسع بالتدخل العسكري باليمن خلال اجتماع اليوم

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الأوضاع فى اليمن كانت على رأس الموضوعات التى تمت مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم .

وأضاف عبد العاطي من خلال مقابلة على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ لبرنامج الحياة اليوم، أن اقتراح مصر بانشاء قوة عسكري مشتركة، واجه بترحيب بالغ الأثر، باستثناء بعض الدول التى رفضت ذلك، وهى دول قليلة جداً، مشيراً إلي أن هذا التوجه يرجع لها ونحترمها عليه .

وأضاف عبد العاطي، أن هدفنا الدفاع عن الشرعية، ومساندة الرئيس اليمين، فى الحفاظ على الشرعية التى كفلها له الدستور والقانون.